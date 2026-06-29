Медийная кампания. Коубек объяснил, почему оставил сборную Чехии
Мирослава «подтолкнули» к отставке
Мирослав Коубек прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной сборной Чехии:
«После неудачи на чемпионате мира, за которую я несу совместную ответственность как главный тренер, взвесив все обстоятельства, я пришел к выводу, что предложу свой пост президенту Давиду Трунду. После взаимных обсуждений и консультаций президент принял моё предложение. Следствием этого стало прекращение моей работы с национальной командой.
Медиакампания, основанная на ряде полуправд и вымыслов в мой адрес, также повлияла на моё решение. В такой атмосфере моя работа со сборной Чехии больше не имела бы смысла.
Я хотел бы поблагодарить председателя Давида Трунда и Исполнительный комитет Федерации за доверие, которое они мне оказали. Я также хотел бы поблагодарить Павла Недведа за сотрудничество, всех членов исполнительной группы и сотрудников Футбольной ассоциации Чешской Республики за их огромную преданность делу и, прежде всего, игроков. Для меня было большой честью возглавить национальную сборную Чехии.
Жаль, что, получив опыт участия в чемпионате мира, я не смогу воплотить в жизнь те конкретные и чёткие планы, которые у меня были относительно дальнейшей работы с национальной командой.
Большая благодарность также болельщикам. Их поддержка на протяжении всего пути к квалификации и на самом чемпионате мира была потрясающей, и я никогда её не забуду.
Желаю чешской сборной и моему преемнику дальнейших успехов в их прогрессе. Я буду держать за них кулаки, как и каждый чешский футбольный болельщик».
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