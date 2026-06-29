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  4. Медийная кампания. Коубек объяснил, почему оставил сборную Чехии
Чемпионат мира
29 июня 2026, 21:47 |
269
0

Медийная кампания. Коубек объяснил, почему оставил сборную Чехии

Мирослава «подтолкнули» к отставке

29 июня 2026, 21:47 |
269
0
Медийная кампания. Коубек объяснил, почему оставил сборную Чехии
ФАЧ. Мирослав Коубек
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Мирослав Коубек прокомментировал свою отставку с поста главного тренера национальной сборной Чехии:

«После неудачи на чемпионате мира, за которую я несу совместную ответственность как главный тренер, взвесив все обстоятельства, я пришел к выводу, что предложу свой пост президенту Давиду Трунду. После взаимных обсуждений и консультаций президент принял моё предложение. Следствием этого стало прекращение моей работы с национальной командой.

Медиакампания, основанная на ряде полуправд и вымыслов в мой адрес, также повлияла на моё решение. В такой атмосфере моя работа со сборной Чехии больше не имела бы смысла.

Я хотел бы поблагодарить председателя Давида Трунда и Исполнительный комитет Федерации за доверие, которое они мне оказали. Я также хотел бы поблагодарить Павла Недведа за сотрудничество, всех членов исполнительной группы и сотрудников Футбольной ассоциации Чешской Республики за их огромную преданность делу и, прежде всего, игроков. Для меня было большой честью возглавить национальную сборную Чехии.

Жаль, что, получив опыт участия в чемпионате мира, я не смогу воплотить в жизнь те конкретные и чёткие планы, которые у меня были относительно дальнейшей работы с национальной командой.

Большая благодарность также болельщикам. Их поддержка на протяжении всего пути к квалификации и на самом чемпионате мира была потрясающей, и я никогда её не забуду.

Желаю чешской сборной и моему преемнику дальнейших успехов в их прогрессе. Я буду держать за них кулаки, как и каждый чешский футбольный болельщик».

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Дмитрий Вус Источник: Футбольная ассоциация Чехии
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