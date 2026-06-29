Симеоне резко отреагировал на просьбу Альвареса отпустить его в Барселону

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне принял решение в отношении нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса.

Недавно «Барселона» пыталась приобрести аргентинца, предложив за него 100 млн евро, однако каталонцы получили категорический отказ. Впоследствии уже сам Альварес публично заявил, что хочет покинуть клуб.

Сообщается, что заявление игрока резко изменило отношение к нему со стороны главного тренера. Симеоне сообщил руководству, что не хочет видеть в своей команде футболистов, которые не преданы клубу на 100 процентов. Тренер не желает тратить время или энергию на попытки убедить игрока остаться и просто считает, что если тот хочет уйти, то он должен уйти.

Альварес забил 20 голов и отдал 9 голевых передач в 49 матчах «Атлетико» в прошлом сезоне. Его контракт действует до 2030 года.