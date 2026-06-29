Футболист испанского гранда получил обвинения в свой адрес
Маттео Руджери вляпался в историю
Левый защитник «Атлетико» Маттео Руджери оказался в центре скандала после обвинения некой женщины в социальной сети Instagram.
Футболист платил ей по 150 евро за каждое аудиосообщение. Перед этим женщина получала четкую инструкцию, что и как произнести. Ей приходилось говорить кощунственные фразы, расистские высказывания и оскорбления в адрес Бога. В ответ Руджери отправил аудиосообщение со звуками мастурбации.
23-летний футболист оценивается в 28 млн евро, год назад он пришел в «Атлетико» из «Аталанты» за 17 миллионов и отметился семью ассистами в 47 матчах.
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