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Испания
29 июня 2026, 18:17 | Обновлено 29 июня 2026, 18:31
788
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Футболист испанского гранда получил обвинения в свой адрес

Маттео Руджери вляпался в историю

29 июня 2026, 18:17 | Обновлено 29 июня 2026, 18:31
788
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Футболист испанского гранда получил обвинения в свой адрес
UEFA.com. Маттео Руджери
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Левый защитник «Атлетико» Маттео Руджери оказался в центре скандала после обвинения некой женщины в социальной сети Instagram.

Футболист платил ей по 150 евро за каждое аудиосообщение. Перед этим женщина получала четкую инструкцию, что и как произнести. Ей приходилось говорить кощунственные фразы, расистские высказывания и оскорбления в адрес Бога. В ответ Руджери отправил аудиосообщение со звуками мастурбации.

23-летний футболист оценивается в 28 млн евро, год назад он пришел в «Атлетико» из «Аталанты» за 17 миллионов и отметился семью ассистами в 47 матчах.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига скандал lifestyle
Руслан Полищук Источник
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