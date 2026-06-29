Футболист испанского гранда получил обвинения в свой адрес

Левый защитник «Атлетико» Маттео Руджери оказался в центре скандала после обвинения некой женщины в социальной сети Instagram.

Футболист платил ей по 150 евро за каждое аудиосообщение. Перед этим женщина получала четкую инструкцию, что и как произнести. Ей приходилось говорить кощунственные фразы, расистские высказывания и оскорбления в адрес Бога. В ответ Руджери отправил аудиосообщение со звуками мастурбации.

23-летний футболист оценивается в 28 млн евро, год назад он пришел в «Атлетико» из «Аталанты» за 17 миллионов и отметился семью ассистами в 47 матчах.