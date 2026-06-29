Автор фразы «Побеждают всегда немцы» предсказал результаты Бундестим

Экс-футболист сборной Англии, телеведущий Гари Линекер не видит сборную Германии в числе фаворитов чемпионата мира.

«Я думаю, что это одна из самых слабых сборных Германии, которые я когда-либо видел. Франция должна без проблем дойти до четвертьфинала. Германия живет прошлым. Просто помните, что они даже не выходили из группового этапа на двух последних чемпионатах мира», – сказал Линекер.

«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» – так заявил Гари Линекер в 1990 году после поражения от «Бундестим» в полуфинале чемпионата мира.

На турнире 2026 года сборная Германии сыграла 7:1 с Кюрасао, 2:1 с Кот-д`Ивуаром и 1:2 с Эквадором. В 1/8 финала она может встретиться с французами, если пройдет Парагвай.