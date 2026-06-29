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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 19:10 | Обновлено 29 июня 2026, 19:42
2830
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер назначил тренера новой команды

Белик стал наставником команды U-21

29 июня 2026, 19:10 | Обновлено 29 июня 2026, 19:42
2830
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер назначил тренера новой команды
ФК Шахтер. Алексей Белик (второй слева)
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С сезона 2026/27 возвращается молодежный чемпионат U-21, а Шахтер объявил о назначении тренером этой команды Алексея Белика.

Ранее известный в прошлом форвард Шахтера и сборной Украины тренировал юношескую команду клуба U-19.

В тренерский штаб «оранжево-черных» вошли ассистент главного тренера Алексей Гай, тренер вратарей Артем Тетенко и тренер по физической подготовке Дмитрий Корниенко.

Алексей Белик, главный тренер «Шахтера» U-21:

– Только положительные эмоции от назначения и возможности работать в любимом клубе, с которым фактически вырос как игрок и где начал тренерскую деятельность – от работы ассистентом в «Шахтере» U-15 и до должности главного тренера команды U-21. Есть сформированный тренерский штаб, и учитывая, что хорошо знакомы между собой, времени на адаптацию понадобится минимум. На этапе возрождения молодежного чемпионата сложно определить уровень конкуренции, однако прежде всего мы сосредоточены на развитии молодых футболистов.

Чемпионат U-21 станет для них отличной возможностью получить опыт выступлений против взрослых соперников. В то же время, настраиваемся на положительный результат в каждом матче и будем прилагать максимум усилий для его достижения.

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Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-21 чемпионат Украины по футболу U-21 Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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