Бразилия – Япония. Обнародованы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-26
Поединок состоится 29 июня и начнется в 20:00 по Киеву
29 июня сборные Бразилии и Японии проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Перед стартом поединка наставники команд – Карло Анчелотти и Хадзимэ Мориясу – назвали стартовые составы своих подопечных.
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В нападении у бразильцев выйдут Райан, Винисиус Жуниор и Матуес Кунья. У японцев в атаке сыграют Даити Камада, Дайзе Маэда, Аясе Уэда.
Встреча Бразилии и Японии состоится на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Победитель противостояния в 1/8 финала мундиаля сыграет либо с Кот-д'Ивуаром, либо с Норвегией.
Стартовые составы на матч Бразилия – Япония
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