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Чемпионат мира
29 июня 2026, 18:40 | Обновлено 29 июня 2026, 18:52
985
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Бразилия – Япония. Обнародованы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-26

Поединок состоится 29 июня и начнется в 20:00 по Киеву

29 июня 2026, 18:40 | Обновлено 29 июня 2026, 18:52
985
1 Comments
Бразилия – Япония. Обнародованы стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-26
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29 июня сборные Бразилии и Японии проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Перед стартом поединка наставники команд – Карло Анчелотти и Хадзимэ Мориясу – назвали стартовые составы своих подопечных.

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В нападении у бразильцев выйдут Райан, Винисиус Жуниор и Матуес Кунья. У японцев в атаке сыграют Даити Камада, Дайзе Маэда, Аясе Уэда.

Встреча Бразилии и Японии состоится на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Победитель противостояния в 1/8 финала мундиаля сыграет либо с Кот-д'Ивуаром, либо с Норвегией.

Стартовые составы на матч Бразилия – Япония

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Даниил Агарков Источник: ESPN
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не против, если когда-то они сыграют между собой в финале
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