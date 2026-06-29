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  4. Александр Бабич дал прогноз на матч 1/16 финала ЧМ Германия – Парагвай
Чемпионат мира
29 июня 2026, 17:06 | Обновлено 29 июня 2026, 17:47
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0

Александр Бабич дал прогноз на матч 1/16 финала ЧМ Германия – Парагвай

Эксперт считает, что игра не будет легкой для фаворита, тем не менее, победа будет за немцами

29 июня 2026, 17:06 | Обновлено 29 июня 2026, 17:47
428
0
Александр Бабич дал прогноз на матч 1/16 финала ЧМ Германия – Парагвай
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии
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Сегодня, 29 июня, ближе к полуночи, а точнее, в 23:30 на арене в Бостоне возьмет старт поединок 1/16-й чемпионата мира Германия – Парагвай. Известен ли в этой паре фаворит, и как завершится эта встреча, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– В основном раунде сборная Германии отыграла достаточно уверенно, – сказал Бабич. – Разве что был провален матч с Эквадором, но к тому времени уже было известно, что подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли свою группу, поэтому, может, где-то и случился недонастрой.

Что касается Парагвая, то, считаю, им в какой-то мере повезло, что турнир по результату провалила Турция. По игре они были лучше Парагвая, но счет на табло. Впрочем, для Парагвая 1/16 финала – это, на мой взгляд, потолок. Не скажу, что немцам будет легко, но они должны уверенно выиграть этот матч. Важно, когда фаворит забьет первый мяч, который кардинально может повлиять на игру, раскроет ее.

Считаю, что Парагвай большую часть времени будет защищаться, не стесняясь обороняться всей командой, при этом они немного создавали голевых моментов на этом турнире, поэтому прыгнуть выше головы в матче со столь грозным соперником им вряд ли удастся.

Это уже матч на вылет и цена ошибки возрастает в разы, поэтому немцы не дадут слабину в этом противостоянии, что бросалось в глаза в поединке с Эквадором, особенно в центральной зоне, когда полузащитники не дорабатывали. Предположу, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу сборной Германии.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу сборная Парагвая по футболу Юлиан Нагельсманн эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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