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Италия
29 июня 2026, 23:51 |
428
0

Бывший лидер Шахтера рассказал, когда завершит карьеру

Генрих Мхитарян планирует играть еще год

29 июня 2026, 23:51 |
428
0
Бывший лидер Шахтера рассказал, когда завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
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Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о своих планах на будущее:

«Я постараюсь поиграть ещё один год, тогда пойму, пришло ли время завершить карьеру или нет, и чего я хочу. Я пока не могу сказать, чем буду заниматься, потому что ещё не думал об этом. Хотя возможностей много, я должен выбрать лучшую для себя. Я не могу позволить себе остановиться на полпути и не закончить начатое. Я хочу завершить всё как можно лучше и надеюсь играть ещё один год, после этого всё станет яснее».

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока донецкого «Шахтера» в 3,5 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером» на ухудшенных условиях.

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Серия A Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу Шахтер Донецк завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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