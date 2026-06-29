Бывший лидер Шахтера рассказал, когда завершит карьеру

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о своих планах на будущее:

«Я постараюсь поиграть ещё один год, тогда пойму, пришло ли время завершить карьеру или нет, и чего я хочу. Я пока не могу сказать, чем буду заниматься, потому что ещё не думал об этом. Хотя возможностей много, я должен выбрать лучшую для себя. Я не могу позволить себе остановиться на полпути и не закончить начатое. Я хочу завершить всё как можно лучше и надеюсь играть ещё один год, после этого всё станет яснее».

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока донецкого «Шахтера» в 3,5 миллиона евро, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян продлит контракт с «Интером» на ухудшенных условиях.