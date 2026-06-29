Франция - Швеция. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Швеция вышла в плей-офф с третьего места. Она победила Тунис (5:1), не проиграла Японии (1:1) и развалилась в матче с голландцами (1:5). Семь забили, семь пропустили. То есть атака так же сильна против более слабых, как и защита – против сильных.

Во Франции здесь все даже не только о Мбаппе. Там проблема для соперника в том, что вариантов очень много. Закрыл одного – вылез другой. Закрыл фланг – получил Олизе между линиями. Где-то Мбаппе отошел подальше от ворот – окей, у тебя уже Дембеле бежит в зону.

Он только что Норвегии хет-трик положил. Олизе, Дуэ, Мбаппе – это такая атака, под которую с одним планом не выйдешь. Швеция может придумать что-нибудь против одного игрока, но не против всех сразу. Плюс в центре Чуамены и Рабьо.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Франция реально сильна. Да, иногда они могут отключиться, где-то недоработать. Но против этой шведской обороны это не выглядит проблемой. Потому что Швеции сначала еще нужно как-то пережить то, что на них будет лететь впереди.

Эланга спас ничью против японцев, стал игроком матча. Если с французами игра раскроется, его скорость может быть очень кстати.

Но проблема Швеции не атака. 1:5 от Нидерландов – это не так, что не повезло, день не тот или мяч не туда отскакивал. Команда реально много пропускает, особенно против команд, сильнее класса. Они, конечно, могут что-то думать впереди, но сзади все равно придется как-то выжить.

Франция должна забирать этот матч прямо за счет качества. Швеция свой шанс, думаю, получит: Эланга может убежать, Декереш где-то может продавить корпусом. Но пройти Францию ​​– это уже другая история. Учитывая, что Швеция показывает в защите, в это трудно поверить.

Я бы здесь играл от победителя. Фора Франции -2 за 2,25 на betking.