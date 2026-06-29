Германия – Парагвай. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/16 финала ЧМ-2026

В понедельник вечером, 29 июня, на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (США) в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 встретятся сборные Германии и Парагвая. Матч будет обслуживать марокканская бригада арбитров во главе с Джалалом Джаедом. Начало встречи – в 23:30 по киевскому времени.

Известный футбольный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на это противостояние.

Германия

«Бундестим» уверенно стартовал на ЧМ-2026, обыграв в первых двух турах группового этапа Кюрасао (7:1) и Кот-д’Ивуар (2:1). Это позволило команде Юлиана Нагельсманна досрочно гарантировать себе выход в плей-офф и выиграть группу E. Последний матч против Эквадора (1:2) всё же оставил неприятное послевкусие. Впрочем, следует отметить, что немцы в этом матче решили приберечь ключевых игроков, понимая, что силы им больше понадобятся уже в следующей игре.

Германия на этом чемпионате мира играет в свой традиционный футбол – быстрый, комбинационный, с акцентом на высокий прессинг, контроль центра поля и фланговые атаки. Нагельсманн отдаёт предпочтение чередованию схем 4-2-3-1 или 3-4-2-1 с сочетанием вертикальности и интенсивности.

У немцев высококлассный и сбалансированный состав команды, которая хорошо подготовлена физически и обладает хорошей глубиной состава. Звездные игроки атаки, такие как Флориан Виртц, Лерой Сане, Дениз Ундав, Джамал Мусиала и Кай Хаверц, придают команде мощный потенциал впереди, но многое будет зависеть от формы футболистов.

Среди сильных сторон «Бундестима» выделяется умение контролировать мяч, создавать креативные комбинации в центре поля и быстро атаковать по флангам. Из слабостей можно отметить периодическую потерю концентрации при противодействии быстрым контратакам. Также следует отметить отсутствие в составе ключевого игрока центра обороны Нико Шлоттербека, который выбыл из игры из-за травмы и не сыграет до конца ЧМ.

Парагвай

Команда Густаво Альфаро не хватает звёзд с неба, однако она всё же дошла до этой стадии, за что ей стоит отдать должное. На ЧМ-2026 «альбирроха» квалифицировались с трудом через CONMEBOL, а сам турнир начали с разгромного поражения от хозяев турнира – сборной США (1:4). После этого матча парагвайцев безжалостно критиковали за отсутствие концентрации, креативности, медлительность и вялость как в обороне, так и при контратаках. Уже в следующем матче они собрались, забили быстрый гол и героически обыграли в меньшинстве Турцию (1:0). В заключительном матче группового этапа Парагвай сыграл вничью с Австралией (0:0), что позволило ему набрать нужное очко и занять третье место в группе D.

В составе команды нет звезд мирового уровня, в основном игроки сборной выступают в национальном чемпионате и клубах Южной Америки. Альфаро ставит своим подопечным оборонительный футбол по схемам 4-4-2 и 5-3-2. Обычно парагвайцы грамотно перекрывают свободные зоны и плотно играют в обороне, что позволяет избегать опасных моментов у их ворот.

«Альбирроха» физически сильны, умеют терпеть и играть на характере. Из слабых сторон можно выделить плохой контроль мяча, недостаток опыта и креатива, а также возможную потерю концентрации при взаимодействии с индивидуально более сильным соперником, играющим в позиционный футбол. Также парагвайцам будет сильно не хватать центрального полузащитника Диего Гомеса, который качественно разрушает атаки, обладает хорошим пасом и дальним ударом.

В плей-офф ЧМ Парагвай играет не впервые. В 2010 году южноамериканцы вышли в четвертьфинал турнира. Но затем они трижды подряд не смогли квалифицироваться на мундиаль. Поэтому можно сказать, что исторически эта команда умеет удивлять, однако лишь в качестве исключения.

Личные встречи

За всю историю Германия и Парагвай встречались лишь дважды. Один раз матч завершился вничью (3:3), ещё один раз с минимальным счётом победили немцы (0:1).

Прогноз

В этом противостоянии безусловным фаворитом выглядит именно Германия. «Бундестим» превосходит соперника по классу и индивидуальному мастерству, опыту, тактической гибкости и глубине состава. Также следует отметить, что немцы имели возможность провести ротацию в последнем матче и получили на день больше отдыха. Поэтому стоит ожидать, что более свежая и мастерская немецкая машина пробьет железную оборону Парагвая.

«Альбирроха» умеет неуступчиво и организованно играть на характере, но выдержать 90 минут давления со стороны такого соперника будет крайне сложно. Многое будет зависеть от того, как будет складываться матч. В сборной Германии сосредоточены на предстоящем противостоянии с Парагваем, но, вероятно, также помнят и о том, что в случае победы в ⅛ финала придется встретиться с главным фаворитом турнира — Францией. Поэтому не исключено, что при комфортном счете немцы сберегут силы и будут играть на результат.

Учитывая это, прогнозирую уверенную победу Германии. Предлагаю поставить на этот результат с форой -1,5 по коэффициенту 1,94.