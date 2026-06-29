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  4. Холанд склоняется к уходу из Ман Сити и уже дал ответ по поводу Реала
Испания
29 июня 2026, 16:11 |
726
0

Холанд склоняется к уходу из Ман Сити и уже дал ответ по поводу Реала

Норвежец не хочет играть в одной команде с Мбаппе и Винисиусом

29 июня 2026, 16:11 |
726
0
Холанд склоняется к уходу из Ман Сити и уже дал ответ по поводу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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После ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» звездный нападающий «горожан» Эрлинг Холанд также задумался о смене клуба.

Источник сообщает, что норвежец склоняется к трансферу, однако не хочет играть в «Реале», пока там есть такие звезды, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Отмечается, что Холанд не хочет делить внимание с другими известными топ-игроками.

Действующий контракт Эрлинга рассчитан до 2034 года, но есть данные о том, что соглашение содержит пункт о досрочном расторжении за 175 миллионов евро. В прошлом сезоне норвежец забил 38 голов в 52 матчах за «Сити» во всех турнирах.

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Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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