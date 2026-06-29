Холанд склоняется к уходу из Ман Сити и уже дал ответ по поводу Реала
Норвежец не хочет играть в одной команде с Мбаппе и Винисиусом
После ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» звездный нападающий «горожан» Эрлинг Холанд также задумался о смене клуба.
Источник сообщает, что норвежец склоняется к трансферу, однако не хочет играть в «Реале», пока там есть такие звезды, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Отмечается, что Холанд не хочет делить внимание с другими известными топ-игроками.
Действующий контракт Эрлинга рассчитан до 2034 года, но есть данные о том, что соглашение содержит пункт о досрочном расторжении за 175 миллионов евро. В прошлом сезоне норвежец забил 38 голов в 52 матчах за «Сити» во всех турнирах.
🚨 Erling Haaland has no interest in joining Real Madrid while Kylian Mbappé and Vinícius Júnior remain at the club.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 29, 2026
The Manchester City striker is reportedly open to considering his future after Pep Guardiola's departure, but does not want to share the spotlight with Madrid's… pic.twitter.com/W9lu3HeJam
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