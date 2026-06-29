Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»
Уимблдон
29 июня 2026, 20:54 |
330
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»

Бывший украинский теннисист поделился ожиданиями от украинского дерби на Уимблдоне

29 июня 2026, 20:54 |
330
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»
БТУ. Сергей Стаховский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился своими ожиданиями от матча первого круга Уимблдона-2026 между украинками Элиной Свитолиной (WTA 8) и Дарьей Снигур (WTA 78):

«Я считаю, что это очень сложный стартовый матч для Элины и очень сложный матч для Дарьи. Конечно, Элина была в полуфинале Уимблдона, у неё больше опыта. И главное, что её главный козырь — она умеет хорошо стартовать на «мейджорах», ей не нужно много времени, чтобы раскачаться.

С другой стороны — Снигур, которая по профилю отлично играет на траве, недавно победила Бадосу. И здесь для меня основным фактором будет то, когда они будут играть и какая будет погода. Если будет влажно и холодно, если корт будет быстрым и не будет отскока, тогда я отдаю предпочтение Дарии. В таких условиях я ставлю её в фавориты, потому что понимаю её средний уровень. И я понимаю, что её кривая – пока что очень неровная. Она начала её существенно выравнивать в этом сезоне, но она всё ещё у неё колеблется. Я надеюсь, что в какой-то момент ей удастся стабилизировать свою игру. Но, скажем так, для Элины рискованнее играть, конечно, в плохие дни, а не при сухой погоде.

Насколько повлияет то, что Элина снялась с турнира в Бад-Гомбурге из-за травмы? Я бы этот фактор отбросил, потому что я понимаю Элину, я знаю её опыт выступлений в туре, и я понимаю, что если бы у неё было какое-то ощущение дискомфорта, то она бы не вышла на первый матч. Если бы эти ощущения дискомфорта появились во время матча, она бы не доиграла тот матч. То есть я понимаю, что она просто почувствовала: если выйдет, есть риск, что что-то случится, а за три дня до турнира Grand Slam выходить на корт, осознавая этот риск, — бессмысленно. Я уверен, что это какая-то незначительная мышечная травма, потому что первый матч на траве — это действительно тяжело. У меня после первого матча всегда всё болело. Поэтому эту травму как фактор я бы исключил».

Матч Элина Свитолина – Дарья Снигур состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.

По теме:
Олейникова с двумя баранками проиграла дебютный матч в основе Уимблдона
ФОТО. Эффектный старт на Уимблдоне: Осака вышла на корт в кимоно с вышивкой
Янник выстоял. Синнер в 5 сетах сумел выиграть стартовый матч на Уимблдоне
Элина Свитолина Дарья Снигур Уимблдон-2026 Сергей Стаховский
Дмитрий Вус Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Теннис | 29 июня 2026, 17:05 2
Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча

Джек Дрейпер пропустит мейджор в Великобритании из-за травмы руки

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Футбол | 29 июня 2026, 00:15 1
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала

Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Футбол | 29.06.2026, 16:11
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 1
Бокс
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем