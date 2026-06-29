Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился своими ожиданиями от матча первого круга Уимблдона-2026 между украинками Элиной Свитолиной (WTA 8) и Дарьей Снигур (WTA 78):

«Я считаю, что это очень сложный стартовый матч для Элины и очень сложный матч для Дарьи. Конечно, Элина была в полуфинале Уимблдона, у неё больше опыта. И главное, что её главный козырь — она умеет хорошо стартовать на «мейджорах», ей не нужно много времени, чтобы раскачаться.

С другой стороны — Снигур, которая по профилю отлично играет на траве, недавно победила Бадосу. И здесь для меня основным фактором будет то, когда они будут играть и какая будет погода. Если будет влажно и холодно, если корт будет быстрым и не будет отскока, тогда я отдаю предпочтение Дарии. В таких условиях я ставлю её в фавориты, потому что понимаю её средний уровень. И я понимаю, что её кривая – пока что очень неровная. Она начала её существенно выравнивать в этом сезоне, но она всё ещё у неё колеблется. Я надеюсь, что в какой-то момент ей удастся стабилизировать свою игру. Но, скажем так, для Элины рискованнее играть, конечно, в плохие дни, а не при сухой погоде.

Насколько повлияет то, что Элина снялась с турнира в Бад-Гомбурге из-за травмы? Я бы этот фактор отбросил, потому что я понимаю Элину, я знаю её опыт выступлений в туре, и я понимаю, что если бы у неё было какое-то ощущение дискомфорта, то она бы не вышла на первый матч. Если бы эти ощущения дискомфорта появились во время матча, она бы не доиграла тот матч. То есть я понимаю, что она просто почувствовала: если выйдет, есть риск, что что-то случится, а за три дня до турнира Grand Slam выходить на корт, осознавая этот риск, — бессмысленно. Я уверен, что это какая-то незначительная мышечная травма, потому что первый матч на траве — это действительно тяжело. У меня после первого матча всегда всё болело. Поэтому эту травму как фактор я бы исключил».

Матч Элина Свитолина – Дарья Снигур состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.