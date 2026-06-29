Рейтинг ATP. Синнер уверенно лидирует, Сачко улучшил свою позицию

29 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков перед стартом Уимблдона 2026.

В топ-10 не произошло никаких изменений.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов.

На втором месте находится испанец Карлос Алькарас с 9 460 очками.

Третью позицию занимает немец Александр Зверев с 7 190 баллами.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на одну строчку и занимает 198-ю позицию.

Украинец Георгий Кравченко поднялся на 69 мест и занимает 403-ю строчку. Никита Маштаков улучшил свою позицию, поднявшись на 172 места, и занимает сейчас 613-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР