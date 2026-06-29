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  4. Рейтинг ATP. Синнер уверенно лидирует, Сачко улучшил свою позицию
ATP
29 июня 2026, 15:11 | Обновлено 29 июня 2026, 16:27
158
0

Рейтинг ATP. Синнер уверенно лидирует, Сачко улучшил свою позицию

В активе Янника – 13 450 очков, украинец занимает 198-е место

29 июня 2026, 15:11 | Обновлено 29 июня 2026, 16:27
158
0
Рейтинг ATP. Синнер уверенно лидирует, Сачко улучшил свою позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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29 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков перед стартом Уимблдона 2026.

В топ-10 не произошло никаких изменений.

Первую строчку мирового рейтинга по прежнему занимает итальянский теннисист Янник Синнер с активом в 13 450 баллов.

На втором месте находится испанец Карлос Алькарас с 9 460 очками.

Третью позицию занимает немец Александр Зверев с 7 190 баллами.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на одну строчку и занимает 198-ю позицию.

Украинец Георгий Кравченко поднялся на 69 мест и занимает 403-ю строчку. Никита Маштаков улучшил свою позицию, поднявшись на 172 места, и занимает сейчас 613-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге АТР

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Никита Маштаков рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим Бен Шелтон Алекс де Минаур Тейлор Фритц Новак Джокович Даниил Медведев Флавио Коболли Виталий Сачко Вадим Урсу Георгий Кравченко Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Александр Овчаренко Алексей Крутых Юрий Джавакян
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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