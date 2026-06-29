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  4. КОВАЛЕЦ: «Нойер уже не выглядит столь надежным, возраст сказывается»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 15:46 | Обновлено 29 июня 2026, 16:03
143
0

КОВАЛЕЦ: «Нойер уже не выглядит столь надежным, возраст сказывается»

Юлиан Нагельсманн должен принять непростое решение в отношении ветерана

29 июня 2026, 15:46 | Обновлено 29 июня 2026, 16:03
143
0
КОВАЛЕЦ: «Нойер уже не выглядит столь надежным, возраст сказывается»
ФК Подолье. Сергей Ковалец
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Известный украинский футбольный тренер Сергей Ковалец высказался по поводу игры 40-летнего вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на ЧМ-2026.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Эквадора (1:2) опытный вратарь неудачно сыграл на выходе во время подачи углового, что позволило Гонсалу Плати забить победный гол в ворота бундестим.

«Оставит ли Нагельсманн Нойера на скамейке запасных после этого? Хороший вопрос. Он уже не является такой опорой в обороне [как был когда-то]. Защитники [также играют уверенно], когда вратарь демонстрирует уверенность. Нагельсманн должен анализировать игру вратаря. Потому что мы видим, что возраст сказывается», – сказал Ковалец.

Следующий матч на ЧМ сборная Германии сыграет против Парагвая в понедельник, 29 июня. Начало встречи – в 23:30.

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Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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