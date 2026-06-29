Тренеры трех сборных дали сыграть на мундиале практически всем

Выставив на матч с Францией (1:4) практически резервный состав, тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен дал возможность сыграть уже в групповом раунде всем футболистам, которых он взял на ЧМ-2026, за исключением третьего вратаря Саннера Тангвика. По 25 игроков выступили также за Ирак и Мексику, 24 – за Аргентину, по 23 – за США, Турцию и Японию.

Наименьшее же количество исполнителей задействовали наставники Гаити, Новой Зеландии – по 17, Испании, Саудовской Аравии и Уругвая – по 18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ