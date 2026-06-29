Тренер Парагвая: «Мы обыграли Аргентину. Почему бы не обыграть Германию?»

В плей-офф чемпионата мира сборная Парагвая сыграет против Германии, а тренер Густаво Альфаро считает, что команде может помочь опыт побед на топ-сборными в отборе к ЧМ-2026.

«В отборе мы обыграли сборные Аргентины и Бразилии. Почему бы теперь не обыграть Германию? Бразилия и Аргентина – это такие же по статусу сборные, если даже не более сильные сейчас, чем Германия».

«Это все претенденты на чемпионство, и мы уже доказали, что можем с ними играть», – сказал Альфаро.

Матч состоится 29 июня, начало в 23:30.