Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?

28 июня закончился групповой этап чемпионата мира 2026 года, по итогам которого игроки Кристал Пэлас и Сандерленда суммарно забили наибольшее количество голов среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 (по 7 голов).

Клубы АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов на групповом этапе ЧМ-2026

7 – Кристал Пэлас

7 – Сандерленд

5 – Арсенал

5 – Манчестер Юнайтед

5 – Ньюкасл Юнайтед

4 – Ливерпуль

4 – Манчестер Сити

Однако лучшим бомбардиром среди команд Премьер-лиги является норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, в активе которого 4 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26