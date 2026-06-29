Чемпионат мира29 июня 2026, 13:42 |
253
0
Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?
Лучшим бомбардиром команд АПЛ является футболист Манчестер Сити
29 июня 2026, 13:42 |
253
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
28 июня закончился групповой этап чемпионата мира 2026 года, по итогам которого игроки Кристал Пэлас и Сандерленда суммарно забили наибольшее количество голов среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 (по 7 голов).
Клубы АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов на групповом этапе ЧМ-2026
- 7 – Кристал Пэлас
- 7 – Сандерленд
- 5 – Арсенал
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Ньюкасл Юнайтед
- 4 – Ливерпуль
- 4 – Манчестер Сити
Однако лучшим бомбардиром среди команд Премьер-лиги является норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, в активе которого 4 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26
- 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- 3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)
- 3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
- 3 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)
- 3 – Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед, ДР Конго)
- 2 – Мигель Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)
- 2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)
- 2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)
- 2 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)
- 2 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)
- 2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)
- 2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)
- 2 – Леандро Троссар (Арсенал, Бельгия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 28 июня 2026, 16:02 30
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
Футбол | 29 июня 2026, 08:59 11
Украинец решил перейти в «Трабзонспор»
Футбол | 29.06.2026, 13:22
Футбол | 29.06.2026, 07:00
Футбол | 29.06.2026, 06:32
Комментарии 0
Популярные новости
27.06.2026, 08:32
27.06.2026, 08:02 1
29.06.2026, 07:58 11
27.06.2026, 08:41 5
28.06.2026, 09:52 33
27.06.2026, 10:00 10
28.06.2026, 07:20 45
27.06.2026, 08:00 8