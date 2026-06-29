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  4. Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?
Чемпионат мира
29 июня 2026, 13:42 |
253
0

Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?

Лучшим бомбардиром команд АПЛ является футболист Манчестер Сити

29 июня 2026, 13:42 |
253
0
Игроки каких клубов забили на ЧМ-2026 больше всего среди команд АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня закончился групповой этап чемпионата мира 2026 года, по итогам которого игроки Кристал Пэлас и Сандерленда суммарно забили наибольшее количество голов среди всех команд АПЛ сезона 2025/26 (по 7 голов).

Клубы АПЛ, игроки которых забили наибольшее количество голов на групповом этапе ЧМ-2026

  • 7 – Кристал Пэлас
  • 7 – Сандерленд
  • 5 – Арсенал
  • 5 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Ньюкасл Юнайтед
  • 4 – Ливерпуль
  • 4 – Манчестер Сити

Однако лучшим бомбардиром среди команд Премьер-лиги является норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, в активе которого 4 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26

  • 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • 3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)
  • 3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
  • 3 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)
  • 3 – Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед, ДР Конго)
  • 2 – Мигель Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)
  • 2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)
  • 2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)
  • 2 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)
  • 2 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)
  • 2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)
  • 2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)
  • 2 – Леандро Троссар (Арсенал, Бельгия)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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