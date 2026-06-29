Динамо вернуло украинского футболиста из чемпионата Испании

Киевское «Динамо» укрепило свою академию, вернув из Испании 16-летнего вингера Захара Осьмухина, который ранее считался одним из самых перспективных воспитанников клуба.

В прошлом году футболист перешел в «Хетафе», однако закрепиться в испанском клубе не сумел. Теперь Осьмухин вновь будет выступать за «бело-синих» и пополнит состав команды U-19.

В сезоне 2023/24 вингер был одним из лидеров «Динамо» U-17, записав на свой счет 19 голов и 15 результативных передач в чемпионате ДЮФЛ. Также Осьмухин уже успел провести два матча за юношескую сборную Украины U-16.

Известно, что интересы молодого футболиста представляла агентская компания Talented Birds, основателями которой являются бывшие игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.