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  4. Динамо вернуло украинского футболиста из чемпионата Испании
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 21:42 |
2743
0

Динамо вернуло украинского футболиста из чемпионата Испании

«Динамо» вернуло своего воспитанника Захара Осьмухина

29 июня 2026, 21:42 |
2743
0
Динамо вернуло украинского футболиста из чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Захар Осьмухин
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Киевское «Динамо» укрепило свою академию, вернув из Испании 16-летнего вингера Захара Осьмухина, который ранее считался одним из самых перспективных воспитанников клуба.

В прошлом году футболист перешел в «Хетафе», однако закрепиться в испанском клубе не сумел. Теперь Осьмухин вновь будет выступать за «бело-синих» и пополнит состав команды U-19.

В сезоне 2023/24 вингер был одним из лидеров «Динамо» U-17, записав на свой счет 19 голов и 15 результативных передач в чемпионате ДЮФЛ. Также Осьмухин уже успел провести два матча за юношескую сборную Украины U-16.

Известно, что интересы молодого футболиста представляла агентская компания Talented Birds, основателями которой являются бывшие игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.

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Хетафе Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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