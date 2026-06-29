Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»

38-летний Юлиан Нагельсманн является самым молодым тренером ЧМ-2026, однако наставник сборной Германии не считает, что должен кому-то что-то доказывать.

«Выступление на чемпионате мира – это про команду и успех. Я должен создать хорошую атмосферу и помочь игрокам показать себя на поле. Однако я не считаю, что должен кому-то еще что-то доказывать».

«Я уже всем все доказал, и сейчас моя работа – подготовку команду к Парагваю. Это неприятный соперник, который потребует от нас все возможное внимание», – сказал Нагельсманн.

Матч плей-офф против Парагвая пройдет 29 июня, начало в 22:30.