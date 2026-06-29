Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Тренера заботит только успех на ЧМ-2026
38-летний Юлиан Нагельсманн является самым молодым тренером ЧМ-2026, однако наставник сборной Германии не считает, что должен кому-то что-то доказывать.
«Выступление на чемпионате мира – это про команду и успех. Я должен создать хорошую атмосферу и помочь игрокам показать себя на поле. Однако я не считаю, что должен кому-то еще что-то доказывать».
«Я уже всем все доказал, и сейчас моя работа – подготовку команду к Парагваю. Это неприятный соперник, который потребует от нас все возможное внимание», – сказал Нагельсманн.
Матч плей-офф против Парагвая пройдет 29 июня, начало в 22:30.
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