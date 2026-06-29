Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 19:31 | Обновлено 29 июня 2026, 19:46
276
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»

Тренера заботит только успех на ЧМ-2026

29 июня 2026, 19:31 | Обновлено 29 июня 2026, 19:46
276
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Я уже всем все доказал. Ничего не должен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

38-летний Юлиан Нагельсманн является самым молодым тренером ЧМ-2026, однако наставник сборной Германии не считает, что должен кому-то что-то доказывать.

«Выступление на чемпионате мира – это про команду и успех. Я должен создать хорошую атмосферу и помочь игрокам показать себя на поле. Однако я не считаю, что должен кому-то еще что-то доказывать».

«Я уже всем все доказал, и сейчас моя работа – подготовку команду к Парагваю. Это неприятный соперник, который потребует от нас все возможное внимание», – сказал Нагельсманн.

Матч плей-офф против Парагвая пройдет 29 июня, начало в 22:30.

По теме:
ЧМ-2026. Стадия 1/16 финала, 29 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Бразилия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ-2026 по футболу Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Футбол | 29 июня 2026, 00:15 1
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала

Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29 июня 2026, 07:58 13
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Хорватия U-19 – Украина U-19
Футбол | 29.06.2026, 19:07
Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Хорватия U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн матч Евро-2027: Хорватия U-19 – Украина U-19
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29.06.2026, 16:15
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 7
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем