Игрок сборной Канады повторил редкие достижения чемпионатов мира
Вспомним игроков, забивших победные голы в плей-офф ЧМ на 90+ минуте
Игрок сборной Канады Стивен Эуштакиу, забивший победный мяч в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ЮАР, вошел в эксклюзивные когорты футболистов в истории чемпионатов мира.
Канадец стал лишь пятым игроком на мировых первенствах, отличившимся победным голом в матчах плей-офф на 90+ минуте.
Игроки, которые забивали победный мяч в плей-офф чемпионатов мира на 90+ минуте
- Стивен Эуштакиу (Канада), 2026
- Насер Чадли (Бельгия), 2018
- Клаас-Ян Хунтелар (Нидерланды), 2014
- Франческо Тотти (Италия), 2006
- Эдгар Давидс (Нидерланды), 1998
Также Эуштакиу стал четвертым представителем МЛС и первым игроком не из США, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира.
Игроки МЛС, которые забивали в матчах плей-офф чемпионатов мира
- Стивен Эуштакиу (ФК Лос-Анджелес, сборная Канады), 2026
- Лэндон Донован (Лос-Анджелес Гэлэкси, сборная США), 2010
- Лэндон Донован (Сан-Хосе Эртквейкс, сборная США), 2002
- Брайан Макбрайд (Коламбус Крю, сборная США), 2002
🌟 HISTORY MADE in the World Cup!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026
🇨🇦 Stephen Eustáquio with the 90+ minute strike to send Canada through and avoid extra time!
⚽️ Players who’ve done it before in knockout stages:
1️⃣ 🇳🇱 Edgar Davids (1998)
2️⃣ 🇮🇹 Francesco Totti (2006)
3️⃣ 🇳🇱 Klaas-Jan Huntelaar (2014)
4️⃣ 🇧🇪… pic.twitter.com/tMKPJDYx1q
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