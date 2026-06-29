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Чемпионат мира
29 июня 2026, 11:06 | Обновлено 29 июня 2026, 12:05
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Игрок сборной Канады повторил редкие достижения чемпионатов мира

Вспомним игроков, забивших победные голы в плей-офф ЧМ на 90+ минуте

29 июня 2026, 11:06 | Обновлено 29 июня 2026, 12:05
203
0
Игрок сборной Канады повторил редкие достижения чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Эуштакиу
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Игрок сборной Канады Стивен Эуштакиу, забивший победный мяч в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ЮАР, вошел в эксклюзивные когорты футболистов в истории чемпионатов мира.

Канадец стал лишь пятым игроком на мировых первенствах, отличившимся победным голом в матчах плей-офф на 90+ минуте.

Игроки, которые забивали победный мяч в плей-офф чемпионатов мира на 90+ минуте

  • Стивен Эуштакиу (Канада), 2026
  • Насер Чадли (Бельгия), 2018
  • Клаас-Ян Хунтелар (Нидерланды), 2014
  • Франческо Тотти (Италия), 2006
  • Эдгар Давидс (Нидерланды), 1998

Также Эуштакиу стал четвертым представителем МЛС и первым игроком не из США, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира.

Игроки МЛС, которые забивали в матчах плей-офф чемпионатов мира

  • Стивен Эуштакиу (ФК Лос-Анджелес, сборная Канады), 2026
  • Лэндон Донован (Лос-Анджелес Гэлэкси, сборная США), 2010
  • Лэндон Донован (Сан-Хосе Эртквейкс, сборная США), 2002
  • Брайан Макбрайд (Коламбус Крю, сборная США), 2002
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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