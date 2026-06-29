Игрок сборной Канады повторил редкие достижения чемпионатов мира

Игрок сборной Канады Стивен Эуштакиу, забивший победный мяч в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ЮАР, вошел в эксклюзивные когорты футболистов в истории чемпионатов мира.

Канадец стал лишь пятым игроком на мировых первенствах, отличившимся победным голом в матчах плей-офф на 90+ минуте.

Игроки, которые забивали победный мяч в плей-офф чемпионатов мира на 90+ минуте

Стивен Эуштакиу (Канада), 2026

Насер Чадли (Бельгия), 2018

Клаас-Ян Хунтелар (Нидерланды), 2014

Франческо Тотти (Италия), 2006

Эдгар Давидс (Нидерланды), 1998

Также Эуштакиу стал четвертым представителем МЛС и первым игроком не из США, забивавшим в плей-офф чемпионатов мира.

Игроки МЛС, которые забивали в матчах плей-офф чемпионатов мира

Стивен Эуштакиу (ФК Лос-Анджелес, сборная Канады), 2026

Лэндон Донован (Лос-Анджелес Гэлэкси, сборная США), 2010

Лэндон Донован (Сан-Хосе Эртквейкс, сборная США), 2002

Брайан Макбрайд (Коламбус Крю, сборная США), 2002