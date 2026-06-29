ВИДЕО. Экс-игрок Ман Сити и сборной Франции завершил карьеру

Бывший центральный защитник национальной сборной Франции (8 матчей) Эльяким Мангала официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

За свою карьеру 35-летний футболист выступал за такие известные клубы, как «Порту», «Манчестер Сити», «Валенсия», «Эвертон» и «Сент-Этьен». Последней командой игрока стал боливийский «Ориенте».

Наивысшим достижением в карьере игрока является чемпионство в АПЛ в сезоне 2017/18, а также участие в чемпионате мира 2014 года и Евро-2016. В своё время «Манчестер Сити» сделал его самым дорогим трансфером в своей истории, приобретя за 45 миллионов евро.

ВИДЕО. Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Франции завершил карьеру