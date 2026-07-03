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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 21:02 |
1267
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Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути

На Матвея претендует «Страсбург»

03 июля 2026, 21:02 |
1267
2 Comments
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко находится в поле зрения ряда европейских клубов.

Как отмечает Игорь Бурбас, среди претендентов на украинского футболиста фигурирует и французский «Страсбург».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Интересно, что недавно появилась информация о том, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик после возможного сокращения срока дисквалификации может продолжить карьеру в «Страсбурге».

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Страсбург Михаил Мудрик трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ трансферы Матвей Пономаренко Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Нікому не побажаю пройти шлях Мурзіка. Тільки не спішить казати, що він навіть зараз в шоколаді. Ця платівка ще не дограла.
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Страсбуру навіть другий дублер Пономаренка француз  П'єр відмовив. Вони 40-50 млн викладуть?
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