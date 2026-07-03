Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко находится в поле зрения ряда европейских клубов.

Как отмечает Игорь Бурбас, среди претендентов на украинского футболиста фигурирует и французский «Страсбург».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Интересно, что недавно появилась информация о том, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик после возможного сокращения срока дисквалификации может продолжить карьеру в «Страсбурге».