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  4. Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 05:02 |
361
0

Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина

Матвей может продолжить карьеру в «Порту»

01 июля 2026, 05:02 |
361
0
Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, на трансфер талантливого форварда претендует действующий чемпион Португалии – «Порту». Футболистом также интересуется немецкий «РБ Лейпциг».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Матвей Пономаренко трансферы УПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Динамо Киев Порту РБ Лейпциг
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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