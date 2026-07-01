Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
Матвей может продолжить карьеру в «Порту»
Нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может в скором времени сменить клуб.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, на трансфер талантливого форварда претендует действующий чемпион Португалии – «Порту». Футболистом также интересуется немецкий «РБ Лейпциг».
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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