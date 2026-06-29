Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу на чемпионате мира

В воскресенье, 28 июня, состоялся первый матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сошлись команды Канады и ЮАР. Североамериканская сборная одолела соперника со счетом 1:0.

Аналитический портал Opta обновил шансы команд на победу в турнире и назвал главного фаворита мундиаля после завершения группового этапа, который не обошелся без сенсаций.

Самые высокие шансы на триумф в турнире, по мнению суперкомпьютера, имеет сборная Франции, которая заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

Подопечные Дидье Дешама стартуют в плей-офф поединком против Швеции. Главными конкурентами Les Bleus станут сборные Аргентины и Испании, в пятерку претендентов с самыми высокими шансами вошли англичане и бразильцы.

Чемпионат мира проходит в трех странах (Мексика, США и Канада) – турнир стартовал 11 июня, а финальный матч будет сыгран 19 июля. Команды играют в 16 городах, а решающий поединок состоится на арене «MetLife Stadium» в Ист-Ратерфорде.

Главные фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):