Украина. Премьер лига06 июля 2026, 06:32 |
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В Динамо поступило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро
«Галатасарай» хочет приобрести Пономаренко
06 июля 2026, 06:32 |
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Турецкий «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Украины и киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.
Как отмечает источник, стамбульский клуб готов выложить за украинского бомбардира около 20 миллионов евро, однако руководство «Динамо» считает такую сумму недостаточной.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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Комментарии 4
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Малувато буде
Продавать надо. Все равно динама сама не сможет его продать да еще за такие деньги. А так на откатах еще и заработает.
Це могло б бути правдою, якби не неадекватна сума - ніхто за носія бутс Осімхену платити 20 лямів не буде
Напевне, треба продавати. Бо коли набере сотку і більше туші - нікому не знадобиться
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