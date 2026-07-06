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  4. В Динамо поступило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 06:32 |
1955
4

В Динамо поступило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро

«Галатасарай» хочет приобрести Пономаренко

06 июля 2026, 06:32 |
1955
4 Comments
В Динамо поступило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Украины и киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

Как отмечает источник, стамбульский клуб готов выложить за украинского бомбардира около 20 миллионов евро, однако руководство «Динамо» считает такую сумму недостаточной.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Малувато буде 
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+3
Продавать надо. Все равно динама сама не сможет его продать да еще за такие деньги. А так на откатах еще и заработает.
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0
Це могло б бути правдою, якби не неадекватна сума - ніхто за носія бутс Осімхену платити 20 лямів не буде
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-2
Напевне, треба продавати. Бо коли набере сотку і більше туші - нікому не знадобиться
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-2
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