В Динамо поступило предложение о трансфере в размере 20 миллионов евро

Турецкий «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Украины и киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

Как отмечает источник, стамбульский клуб готов выложить за украинского бомбардира около 20 миллионов евро, однако руководство «Динамо» считает такую сумму недостаточной.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.