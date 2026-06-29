Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро
Пьер Мунгенге обошелся киевлянам в кругленькую сумму
Киевское «Динамо» завершило подписание контракта с талантливым нападающим и воспитанником ПСЖ Пьером Мунгенге.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, несмотря на то, что Мунгенге присоединился к киевлянам на правах свободного агента, его трансфер обойдется клубу в немалые деньги. «Динамо» договорилось с агентами футболиста, что заплатит им пять миллионов евро за то, что они убедили игрока выбрать именно столичный клуб.
В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 — провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.
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