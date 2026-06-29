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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 10:15 |
949
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Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро

Пьер Мунгенге обошелся киевлянам в кругленькую сумму

29 июня 2026, 10:15 |
949
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Суркис нашел нового нападающего для Динамо за пять миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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Киевское «Динамо» завершило подписание контракта с талантливым нападающим и воспитанником ПСЖ Пьером Мунгенге.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, несмотря на то, что Мунгенге присоединился к киевлянам на правах свободного агента, его трансфер обойдется клубу в немалые деньги. «Динамо» договорилось с агентами футболиста, что заплатит им пять миллионов евро за то, что они убедили игрока выбрать именно столичный клуб.

В прошлом сезоне Пьер Мунгенге защищал цвета «ПСЖ» U-19 — провел 35 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 21 результативным ударом и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Динамо» трехлетний контракт.

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Пьер Мунгенге
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Впевнений, що його ніхто й не просив навіть мільйона давати агентам, але коли вони йому запропонували гравця ПСЖ, то на радощах сказав їм "якщо ви його зможете вмовити перейти в такий клуб як Динамо, то я вам ще й 5 лямів заплачу". Чесно кажучи це щось новеньке від жида сурка. Поплатився через емоції
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