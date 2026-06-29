Тренер сборной ЮАР назвал причины поражения от Канады в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос подвел итоги матча с Канадой в 1/16 финала чемпионата мира. Африканская команда вылетела с турнира из-за пропущенного мяча на 90+2-й минуте (0:1).

«Я всё так же горд командой, как и два-три дня назад. Думаю, мы провели хороший чемпионат мира, но сегодня, когда мы играем против соперника такого плана – мощного и быстрого, – нам приходится быть в роли догоняющих. Это то, чему нам нужно учиться. И именно поэтому для этой команды было так важно оказаться здесь.

Для нас это определенно то, к чему нужно стремиться. Я уверен, что в ближайшие несколько месяцев эта команда станет сильнее, чем прежде, ведь сегодня мы играли против соперника, который находится чуть дальше в своем развитии, чем мы. Мы провели довольно неплохой матч. Но могли сделать больше.

Думаю, мы должны быть честными: сегодня мы проиграли матч из-за нехватки мощи и скорости в нашей команде. Если сравнивать нас с соперником, мы уступили во многих единоборствах, да и скорость нашей команды... не только беговая, но и скорость принятия решений... была не на том уровне. Когда видишь, как быстро играет Канада и как они строят свои атаки, понимаешь, что нам порой требовалось слишком много времени, чтобы принять решение.

Это те вещи, над которыми нам нужно работать. Я уже много раз повторял в Южной Африке, что местный чемпионат не дает игрокам должного уровня интенсивности, но никто мне не верил. Современный футбол – это больше, чем просто техника. Современный футбол – это мощь и скорость. Если у тебя этого нет в команде, а ты играешь против соперника, у которого это есть – а в этом и заключалось главное качество Канады, – то приходится тяжело. И нам действительно было непросто.

Оглядываясь назад, думаю, мы можем быть очень довольны тем, что сделали. ЮАР в последний раз самостоятельно квалифицировалась на чемпионат мира 24 года назад. Все надеялись, но лишь единицы ожидали, что мы сможем выйти во второй раунд.

Так что, ладно, мы разочарованы, потому что хотели победить, и наш проход в 1/8 финала стал бы настоящим маленьким чудом. Но нам не стоит слишком сильно расстраиваться. То, что мы сделали, было здорово, и я очень счастлив. Я безумно горд своей командой.

Был ли это мой последний матч? Мы примем решение в ближайшие несколько дней. Но это был отличный чемпионат мира. Решение будет непростым. Сейчас я не могу сказать, уйду я или останусь», – заявил Броос.

Видеообзор матча: