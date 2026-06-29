ФОТО. Известная журналистка засветила свои ягодицы. Фанам понравилось

Ведущая TNT Sports Оливия Бузагло поделилась новыми фото из Лос-Анджелеса во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Sun, 33-летняя телеведущая провела время в Калифорнии, где прогулялась по Голливудским холмам, проехалась по Голливудскому бульвару и отдохнула у бассейна.

Бузагло опубликовала серию снимков в Instagram, подписав пост: «Los Angeles dump». На фото она показала атмосферу отдыха, солнечный Лос-Анджелес, прогулки с друзьями и стильные образы.

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Публикация быстро привлекла внимание ее подписчиков. На страницу Оливии подписаны более 119 тысяч пользователей, и многие оставили восторженные комментарии.

«Такая красивая!», «Какой момент», «LA vibes», «Невероятно», «Отличная подборка», – писали фанаты под постом.

Бузагло сейчас работает на TNT Sports. Ранее она также сотрудничала с talkSPORT и DAZN, в частности освещала боксерские события.

По данным источника, Оливия встречается с ютубером и подкастером Томом Гарраттом.