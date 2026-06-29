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29 июня 2026, 00:00 | Обновлено 29 июня 2026, 00:24
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0

Девушка звезды Португалии и ее сестра-близняшка стали вирусными на ЧМ-2026

Матильда Нейва поддерживала Франсишку Консейсау на матче Португалии против Колумбии

29 июня 2026, 00:00 | Обновлено 29 июня 2026, 00:24
1270
0
Девушка звезды Португалии и ее сестра-близняшка стали вирусными на ЧМ-2026
ФОТО: ВВС
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Девушка футболиста сборной Португалии Франсишку Консейсау Матильда Нейва и ее сестра-близняшка Мария стали вирусными во время матча чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Sun, сестер показали в трансляции во время поединка Португалия – Колумбия, который завершился нулевой ничьей. Камеры зафиксировали эмоциональную реакцию девушек после одного из нереализованных моментов португальской команды в конце первого тайма.

Одна из сестер схватилась за голову, другая нервно прикусила палец. Этот момент быстро разлетелся по соцсетям, а пользователи начали активно обсуждать красоту близняшек.

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«Они знаменитые? И почему такие красивые?», «Madre mia», «Единственное яркое событие Португалии сегодня», «Невероятные», – писали фанаты в комментариях.

По данным источника, Матильда и Франсишку Консейсау встречаются с 2023 года, но пара старается не афишировать личную жизнь. Ранее их видели вместе, когда футболист прибыл в Италию для перехода в «Ювентус».

Сам Консейсау в матче против Колумбии так и не вышел на поле. После ничьей Португалия заняла второе место в группе K и в 1/16 финала чемпионата мира сыграет против Хорватии.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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