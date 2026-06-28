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  4. Рикарду КУАРЕЖМА: «Игроки сборной Португалии уставшие и немотивированные»
Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:30 |
321
0

Рикарду КУАРЕЖМА: «Игроки сборной Португалии уставшие и немотивированные»

Рикарду Куарежма недоволен игрой сборной Португалии

28 июня 2026, 23:30 |
321
0
Рикарду КУАРЕЖМА: «Игроки сборной Португалии уставшие и немотивированные»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший вингер сборной Португалии Рикарду Куарежма раскритиковал игроков национальной сборной, заявив, что они не могут бояться рисковать. Об этом экс-футболист высказался после ничьей 0:0 с Колумбией, из-за чего пиренейцы заняли второе место в группе.

«Им не хватает радости, счастья, креативности, той самоуверенности, которая у нас всегда была, и воли. Им не хватает упорства. Мне посчастливилось смотреть игру в прямом эфире, и мы это обсуждали. Они выглядели уставшими, немотивированными. Они участвуют в самом важном соревновании в мире футбола. Кажется, игроки боятся рисковать», – сказал бывший вингер.

Со второго места в группе Португалия вышла на сборную Хорватии. Матч состоится 3 июля и начнется в 2:00.

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Рикарду Куарежма сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: SAPO Desporto
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