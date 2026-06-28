Рикарду КУАРЕЖМА: «Игроки сборной Португалии уставшие и немотивированные»

Бывший вингер сборной Португалии Рикарду Куарежма раскритиковал игроков национальной сборной, заявив, что они не могут бояться рисковать. Об этом экс-футболист высказался после ничьей 0:0 с Колумбией, из-за чего пиренейцы заняли второе место в группе.

«Им не хватает радости, счастья, креативности, той самоуверенности, которая у нас всегда была, и воли. Им не хватает упорства. Мне посчастливилось смотреть игру в прямом эфире, и мы это обсуждали. Они выглядели уставшими, немотивированными. Они участвуют в самом важном соревновании в мире футбола. Кажется, игроки боятся рисковать», – сказал бывший вингер.

Со второго места в группе Португалия вышла на сборную Хорватии. Матч состоится 3 июля и начнется в 2:00.