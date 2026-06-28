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Чемпионат мира
28 июня 2026, 18:31 | Обновлено 28 июня 2026, 18:44
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0

Йожеф САБО: «Роскошный матч. Должна быть настоящая битва!»

Йожеф Сабо с нетерпением ожидает игры Португалия – Хорватия на ЧМ-2026

28 июня 2026, 18:31 | Обновлено 28 июня 2026, 18:44
1234
0
Йожеф САБО: «Роскошный матч. Должна быть настоящая битва!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо ожидает яркую и равную борьбу в матче 1/16 финала чемпионата мира Португалия Хорватия.

«Роскошный матч. Должна быть настоящая битва! По классу обе команды более или менее равны, в составах обоих есть яркие лидеры – Роналду и Модрич. Вполне возможно, все в этом поединке решится в серии пенальти», – заявил Сабо.

Португалия набрала пять очков в группе К ЧМ-2026 (1:1 с ДР Конго, 5:0 с Узбекистаном и 0:0 с Колумбией), заняв второе место. Хорваты также были вторыми, в квартете L (2:4 с Англией, 1:0 с Панамой и 2:1 с Ганой).

Матч Португалия – Хорватия намечен на 3 июля и начнется в 2:00.

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Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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