Йожеф САБО: «Роскошный матч. Должна быть настоящая битва!»

Легендарный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо ожидает яркую и равную борьбу в матче 1/16 финала чемпионата мира Португалия – Хорватия.

«Роскошный матч. Должна быть настоящая битва! По классу обе команды более или менее равны, в составах обоих есть яркие лидеры – Роналду и Модрич. Вполне возможно, все в этом поединке решится в серии пенальти», – заявил Сабо.

Португалия набрала пять очков в группе К ЧМ-2026 (1:1 с ДР Конго, 5:0 с Узбекистаном и 0:0 с Колумбией), заняв второе место. Хорваты также были вторыми, в квартете L (2:4 с Англией, 1:0 с Панамой и 2:1 с Ганой).

Матч Португалия – Хорватия намечен на 3 июля и начнется в 2:00.