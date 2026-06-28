Роберто МАРТИНЕС: «Теперь начнется совсем другой чемпионат мира»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил выступление своей команды в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Колумбии (0:0).

«Очень сложный матч. Мы этого ожидали. Погодные условия, соперник из Южной Америки, который разбивает игру на отдельные эпизоды, единоборства один на один. Это был очень ценный тест, чтобы попытаться направить игру в нужное нам русло.

Мы слишком форсировали атаки. Нам нужен был контроль мяча, нужно было лучше использовать талант таких футболистов, как Витинья, на этапе развития атак. Но это был очень ценный тест. Мы показали характер, боролись за то, чтобы не пропустить. Приятно видеть Диогу Кошту на таком уровне.

Это матч, который помогает понять, где нам нужно прибавить. Теперь начинается совсем другой чемпионат мира, и мы можем проанализировать три матча и подготовить команду к следующей игре.

Мы пытались выиграть. Нужно уважать Колумбию – это очень сильная команда. Для нас было важно дать игровое время футболистам, мы уже задействовали 21 игрока. Чемпионат мира приносит матчи, которые складываются не так, как ожидаешь, поэтому нужно быть готовыми адаптироваться», – сказал специалист.