Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Хотим не только выйти на чемпионат мира»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко очертил задачу команды в преддверии матча первого тура Евро-2026 против Хорватии.

«Мы хотим не только выйти на чемпионат мира. Мы хотим получить опыт игры на самом высоком уровне, в противостоянии с лучшими командами Европы. Нам хочется получить удовольствие от турнира. Мы знаем это чувство еще с того времени, когда два года назад вышли в полуфинал, поэтому хотели бы пережить его снова.

Мы понимаем, что все команды в группе очень равны по силам и у каждой есть одинаковые шансы дойти до полуфинала. Нам нужно быть очень уверенными, очень сильными, верить в себя, верить в игроков и друг в друга, чтобы добиться желаемого. Поэтому, прежде всего, мы должны быть уверены в себе.

Мы убеждены: когда мы играем хорошо, когда сохраняем свою философию и свой стиль игры, то достигаем того, к чему стремимся», – заявил Михайленко.

Украина сыграет против Хорватии, Сербии и Италии на групповой стадии.