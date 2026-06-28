ФОТО. Канада в шоке. Рефери не поставил пенальти в ворота ЮАР в матче ЧМ-26
Хулисо Мудау сбил Ричи Ларею на 45-й минуте, но судья решил не проверять эпизод
Сборные ЮАР и Канады заверишили первый тайм матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.
На 45-й минуте главный арбитр поединка – португальский рефери Жуан Пиньейру – не назначил пенальти в ворота африканской команды.
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Правый защитник Южной Африки Хулисо Мудау, при попытке отобрать мяч у левого фулбека Ричи Ларею, сыграл в ногу и сбил оппонента.
Судья никак не отреагировал на эпизод и не прошел проверять момент на VAR, вызвав возмущение у игроков Канады.
ФОТО. Канада в шоке. Рефери не поставил пенальти в ворота ЮАР в матче ЧМ-26
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