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Чемпионат мира
28 июня 2026, 23:05 | Обновлено 28 июня 2026, 23:20
948
0

ФОТО. Канада в шоке. Рефери не поставил пенальти в ворота ЮАР в матче ЧМ-26

Хулисо Мудау сбил Ричи Ларею на 45-й минуте, но судья решил не проверять эпизод

28 июня 2026, 23:05 | Обновлено 28 июня 2026, 23:20
948
0
ФОТО. Канада в шоке. Рефери не поставил пенальти в ворота ЮАР в матче ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные ЮАР и Канады заверишили первый тайм матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.

На 45-й минуте главный арбитр поединка – португальский рефери Жуан Пиньейру – не назначил пенальти в ворота африканской команды.

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Правый защитник Южной Африки Хулисо Мудау, при попытке отобрать мяч у левого фулбека Ричи Ларею, сыграл в ногу и сбил оппонента.

Судья никак не отреагировал на эпизод и не прошел проверять момент на VAR, вызвав возмущение у игроков Канады.

ФОТО. Канада в шоке. Рефери не поставил пенальти в ворота ЮАР в матче ЧМ-26

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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