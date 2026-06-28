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Чемпионат мира
28 июня 2026, 20:59 |
326
0

Старт плей-офф ЧМ-2026. Названы составы на матч 1/16 финала ЮАР – Канада

Уго Броос и Джесси Марш сделали выбор на поединок, который начнется 28 июня в 22:00

28 июня 2026, 20:59 |
326
0
Старт плей-офф ЧМ-2026. Названы составы на матч 1/16 финала ЮАР – Канада
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28 июня на чемпионате мира 2026 стартуют матчи плей-офф.

В 22:00 по Киеву на стадионе Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде поединок 1/16 финала начнут сборные Южной Африки и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи наставники команд – Уго Броос и Джесси Марш – назвали стартовые составы своих подопечных.

И ЮАР, и Канада попали в плей-офф, заняв второе место в группах A и B соответственно.

Победитель этого противостояни в 1/8 финала встретится либо с Нидерландами, либо с Марокко.

Стартовые составы на матч ЮАР – Канада

ЮАР: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Ситхоле, Апполлис, Мофокенг, Масеко, Макгопа

Канада: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Бомбито, Ларьи, Эуштакиу, Миллар, Салиба, Дэвид, Олувасейи, Бьюкенен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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