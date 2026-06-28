От Пулишича до Дембеле: акценты 3-го тура мундиаля

Групповой турнир чемпионата мира завершен. Треть участников пакует чемоданы, чтобы лететь домой, две трети продолжают турнирный путь. В преддверии старта плей-офф предлагаю подсветить интересные моменты 3-го тура.

Параллельная радость тура. Болельщики Мексики на матче ЮАР – Корея

Во время игры в Монтеррее между ЮАР и Кореей (матч вполне можно назвать южным дерби), мое внимание привлекли местные болельщики. Они надели футболки сборной Мексики и искренне радовались голам своих земляков в ворота чехов в параллельном матче в Мехико. Интересно, что телепросмотру поединка своей команды они предпочли поход на стадион на параллельную игру, чтобы быть приобщенными к мундиалю, а болели… за своих, хоть и заочно, но весьма горячо.

Воля к победе тура. Эквадор в матче против Германии

А попробуйте-ка выиграть у бундестима, когда вы пропускаете уже на 2-й минуте. У Эквадора это получилось! Через несколько минут после немецкого гола игрок «Сандерленда» Нильсон Ангуло точным ударом в угол ворот из-за пределов штрафной заставил капитулировать Мануэля Нойера. А уже во 2-м тайме полузащитник Гонсало Плата лучше всех разобрался во вратарской немцев. Ла Три шагают в плей-офф!

Контрастные настроения тура. Антони Эланга и Грэм Поттер

После финального свистка в матче Япония – Швеция, который возвестил о том, что обе команды попадают в плей-офф, вингер шведов Антони Эланга был недоволен итогом матча и в определенной степени своей игрой и в отчаянии застыл в центре поля. Наставник же шведов Грэм Поттер со своим тренерским штабом радовались ничьей, в общей сложности 50%-му результату в группе и выходу в плей-офф. Парадокс? Может, Эланга не до конца понимал турнирную формулу, а может, и выставляет высокие требования к себе и злится, если их не соблюдает.

Стук дверью тура. Турция в матче против США

Наконец-то и турецкую команду прорвало! Да, спохватились они поздно, однако перформанс в игре с американцами выдали неплохой. Чего стоит хотя бы 2-уровневая стенка во время второго гола в ворота штатников! По правде говоря, мне жаль команду Винченцо Монтеллы. Когда ты в каждом матче бьешь по воротам с три десятка раз и не достигаешь цели, это действительно больно.

Траектория тура. Удивительный удар Пулишича в матче США – Турция

Кристиан Пулишич появился на поле на последние полчаса игры. И сразу принялся за дело. При счете 2:2 в одном из эпизодов у него получился какой-то диковинный удар: от левой ноги мяч закручивался в верхний левый угол ворот турецкой команды. Однако Угурджан Чакыр смог дотянуться до мяча и перевести его в штангу.

Отсутствие тура. Дидье Дешам

К сожалению, наставник сборной Франции Дидье Дешам вынужден был пропустить матч своих подопечных против норвежцев из-за смерти матери. Жинетт Дешам (девичья фамилия – Онтарред) покинула этот мир 23 июня в 86-летнем возрасте. На протяжении большей части жизни Жинетт работала продавщицей изделий из шерсти, а ее муж – отец Дидье – был известным регбистом. Как пишет французская пресса, она олицетворяла «обнадеживающую стабильность», ведя скромный образ жизни вплоть до кончины. В свое время Жинетт потеряла старшего сына – Филипа (погиб в авиакатастрофе в 1987 г.), а ее муж – отец Дидье – ушел из жизни в 2022 г.

Хет-трик тура. Усман Дембеле

Несмотря на отсутствие рулевого, французы уверенно преодолели сопротивление норвежцев (впрочем, справедливости ради, стоит сказать, что состав викингов в этой игре был далек от оптимального: например, Эрлинг Холанд на поле так и не появился). Главным архитектором победы (4:1) стал Усман Дембеле: с 7-й до 32-й минуты уроженец Вернона, что на севере Франции, просто разорвал левый фланг обороны Норвегии, отправив 3 гола (и показав это на пальцах правой руки, демонстрируя, что сосредоточенно подсчитывает свое голевое богатство) в ворота скандинавов.

Наиболее раннее удаление тура. Ребин Сулака (Ирак)

34-летний центрдеф сборной Ирака Ребин Сулака увидел перед собой красный свет уже на 13-й минуте матча его команды против Сенегала. Сначала английский рефери Энтони Тейлор показал иракцу желтую карточку за фол на Садио Мане. Однако, тщательно пересмотрев видеоповтор, отменил желтую и удалил Сулаку с поля, ведь иракец лишил Мане явной голевой возможности. «Львы Месопотамии» на момент удаления проигрывали 0:1, а окончательный счет матча – 0:5: дефицит в одного игрока сыграл свою роль.

Суперсаб тура. Пап Гейе (Сенегал)

Только-только появившись на поле на 57-й минуте, Пап Гейе принялся за дело. Он сразу нашел позицию для удара и точно пробил левой из-за пределов штрафной, доведя счет в матче Сенегала против Ирака до крупного. Вскоре 26-й номер Сенегала использовал скидку Илимана Ндиайе и мощно пробил левой в правый от вратаря угол ворот. Забив во второй раз, показал партнерам, что, мол, не стоит останавливаться, а следует быстрей идти вперед в стремлении забивать еще и еще.

Неудачник тура. Фернандо Муслера (Уругвай)

К сожалению, уругвайский ветеран провалил этот мундиаль. Квинтэссенцией неудачи стала роковая ошибка в матче против испанцев, когда Муслера не справился с дальним и не слишком сильным ударом Алекса Баэны. Кочка во вратарской дезориентировала кипера: такого коварного отскока мяча он не ожидал. В перерыве Муслеру заменили. Этот гол стал единственным в матче, и Уругвай сенсационно вылетел из мундиаля еще на групповой стадии.

Разочарование тура. Отмена гола Ирана в матче против Египта

На 3-й компенсированный во 2-м тайме минуте центральный защитник сборной Ирана Шоджа Халилзаде забил гол в ворота египтян, который мог вывести «Принцев Персии» в плей-офф. На родине шахедов бурно отреагировали на это событие. Однако, в конце концов, гол был отменен из-за положения вне игры у иранца: на полстопы он был ближе к воротам, чем египетский оппонент! Радость уступила место печали.

Стандарты тура. Аргентина в матче против Иордании

Джовани Ло Сельсо, Лаутаро Мартинес и Лионель Месси искусными ударами из трех стандартов (два штрафных и один пенальти) принесли победу чемпионам мира в матче против иорданцев. Месси забивает уже в 7-м матче чемпионатов мира подряд, начиная с предыдущего турнира. Кроме того, легендарный аргентинец укрепляет свое лидерство в списке бомбардиров этого мундиаля: на его счету уже 6 голов!

Цирк тура. Алжир – Австрия

44 года назад на ЧМ в Испании западные немцы с австрийцами скатали договорнячок (в чем спустя годы признавались игроки обеих команд) и не пустили дальше сборную Алжира (а представители африканского континента, к слову, тогда одолели эфэргэшников!). Ныне же австрийцев и алжирцев в личной встрече устраивала ничья. И команды вполне предсказуемо заключили мирное соглашение. Правда, при счете 2:2 алжирцы забили уже в компенсированное во 2-м тайме время. Однако практически сразу и пропустили, такое впечатление, что ко взаимному удовлетворению. 3:3, и Алжир ждет мнимо более легкий соперник на старте плейофф, а Австрия квалифицируется в плей-офф, лишив себя несладкой судьбы вылета уже после группового этапа. Вроде бы, и многоголевая феерия, вот только грустно как-то, когда в очередной раз видишь подобное на чемпионате мира.

Алексей РЫЖКОВ