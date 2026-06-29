Йожеф Сабо ожидает унижения в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Известный тренер убежден, что Аргентина разгромит Кабо-Верде
Известный украинский тренер, ранее возглавлявший «Динамо», Йожеф Сабо, убежден в победе сборной Аргентины в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.
«Нууууу. Вот где-где, а в этой паре всё понятно. Всё закончится уверенной победой Аргентины, но не со счётом 5:0», — отметил Сабо.
Матч между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля и начнется в 01:00 по киевскому времени.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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