Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо ожидает унижения в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
29 июня 2026, 00:32 | Обновлено 29 июня 2026, 01:05
404
1

Йожеф Сабо ожидает унижения в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Известный тренер убежден, что Аргентина разгромит Кабо-Верде

29 июня 2026, 00:32 | Обновлено 29 июня 2026, 01:05
404
1 Comments
Йожеф Сабо ожидает унижения в матче 1/16 финала ЧМ-2026
УАФ. Йожеф Сабо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер, ранее возглавлявший «Динамо», Йожеф Сабо, убежден в победе сборной Аргентины в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

«Нууууу. Вот где-где, а в этой паре всё понятно. Всё закончится уверенной победой Аргентины, но не со счётом 5:0», — отметил Сабо.

Матч между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля и начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

По теме:
ФОТО. Вывел в 1/8 финала ЧМ-2026. Назван лучший игрок матча ЮАР – Канада
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
ВИДЕО. Как Канада забила в ворота ЮАР на 90+2 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
сборная Кабо-Верде по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Бокс | 28 июня 2026, 09:15 20
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой

Боксёр не планирует завершать карьеру и проведёт как минимум один бой

Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 28 июня 2026, 16:02 27
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций

«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии

Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Бокс | 28.06.2026, 09:30
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 28.06.2026, 20:42
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
ФОТО. Известная журналистка засветила свои ягодицы. Фанам понравилось
Футбол | 29.06.2026, 00:35
ФОТО. Известная журналистка засветила свои ягодицы. Фанам понравилось
ФОТО. Известная журналистка засветила свои ягодицы. Фанам понравилось
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Аргентина- Ямайка 5:0 більше підходить для Кюрасао який не вийшов в плейоф. Та й там це не був матч плейофа очевидно
Ответить
0
Популярные новости
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 7
Футбол
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
27.06.2026, 10:00 9
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
27.06.2026, 08:02 1
Бокс
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
27.06.2026, 00:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем