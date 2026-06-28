Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если колумбийцы не обкурятся, то должны побеждать»

В последнем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 встретятся сборные Колумбии и Ганы. Прогноз на эту игру дал известный в прошлом игрок и тренер Александр Хацкевич.

«Если колумбийцы не окурятся, то должны побеждать и проходить в следующую стадию. Поставлю на их победу с минимальным счетом», – заявил Хацкевич.

Матч Колумбия – Гана намечен на 4 июля и начнется в 4:30. Колумбия выиграла свою группу (3:1 с Узбекистаном, 1:0 с ДР Конго и 0:0 с Португалией). Гана вышла в плей-офф с третьего места (1:0 с Панамой, 0:0 с Англией и 1:2 с Хорватией).