Украина. Премьер лига28 июня 2026, 18:08 |
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Сменил профессию. В Полесье ответили об отсутствии игрока на фото
Богдан Михайличенко таксует – так прокомментировали фото в «Полесье»
28 июня 2026, 18:08 |
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«Полесье» опубликовало подборку фотографий с тренировки команды на сборах с комментарием «Продолжаем работать».
Один из болельщиков обратил внимание, что на снимках нет защитника Богдана Михайличенко и спросил в клубном чате: «А куда Михайличенко пропал?».
На это администратор чата «Полесья» шутливо ответил одним словом: «Таксует».
В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей за житомирян и забил один гол.
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