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  4. Сменил профессию. В Полесье ответили об отсутствии игрока на фото
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 18:08 |
629
0

Сменил профессию. В Полесье ответили об отсутствии игрока на фото

Богдан Михайличенко таксует – так прокомментировали фото в «Полесье»

28 июня 2026, 18:08 |
629
0
Сменил профессию. В Полесье ответили об отсутствии игрока на фото
УАФ. Богдан Михайличенко
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«Полесье» опубликовало подборку фотографий с тренировки команды на сборах с комментарием «Продолжаем работать».

Один из болельщиков обратил внимание, что на снимках нет защитника Богдана Михайличенко и спросил в клубном чате: «А куда Михайличенко пропал?».

На это администратор чата «Полесья» шутливо ответил одним словом: «Таксует».

В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей за житомирян и забил один гол.

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Полесье Житомир Богдан Михайличенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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