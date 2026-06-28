Сменил профессию. В Полесье ответили об отсутствии игрока на фото

«Полесье» опубликовало подборку фотографий с тренировки команды на сборах с комментарием «Продолжаем работать».

Один из болельщиков обратил внимание, что на снимках нет защитника Богдана Михайличенко и спросил в клубном чате: «А куда Михайличенко пропал?».

На это администратор чата «Полесья» шутливо ответил одним словом: «Таксует».

В прошлом сезоне защитник провел 35 матчей за житомирян и забил один гол.