Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере
На высшем уровне 29-летний защитник житомирян дебютировал 8 апреля 2015 года
Поединок с «Вересом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего защитника житомирян Богдана Михайличенко. 152 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках, 14 – за национальную сборную и 12 – в Кубке Украины. На клубном уровне Богдан 71 матч провел за «Полесье», 63 – за «Зарю», 32 – за «Шахтер», 18 – за каменскую «Сталь» и 2 - за «Динамо».
Чтобы войти в гвардейский «Клуб 200» Михайличенко понадобилось 10 лет 362 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 8 апреля 2015 года в домашнем поединке динамовцев с «Зарей» в 1/4 финала Кубка Украины (2:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в украинской карьере Богдана Михайличенко
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2014/15
|
Динамо
|
1
|
1
|
-
|
-
|
2
|
2017/18
|
Сталь Км
|
16
|
2
|
-
|
-
|
18
|
2018/19
|
Заря
|
21
|
3
|
4
|
-
|
28
|
2019/20
|
Заря
|
29
|
1
|
5
|
-
|
35
|
2020/21
|
Андерлехт
|
-
|
-
|
-
|
6
|
6
|
2022/23
|
Шахтер
|
25
|
-
|
7
|
1
|
33
|
2023/24
|
Полесье
|
12
|
1
|
-
|
1
|
14
|
2024/25
|
Полесье
|
26
|
3
|
2
|
2
|
33
|
2025/26
|
Полесье
|
22
|
1
|
4
|
4
|
31
|
Итого
|
|
152
|
12
|
22
|
14
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
