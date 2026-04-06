Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере

Поединок с «Вересом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего защитника житомирян Богдана Михайличенко. 152 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках, 14 – за национальную сборную и 12 – в Кубке Украины. На клубном уровне Богдан 71 матч провел за «Полесье», 63 – за «Зарю», 32 – за «Шахтер», 18 – за каменскую «Сталь» и 2 - за «Динамо».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 200» Михайличенко понадобилось 10 лет 362 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 8 апреля 2015 года в домашнем поединке динамовцев с «Зарей» в 1/4 финала Кубка Украины (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Богдана Михайличенко

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2014/15 Динамо 1 1 - - 2 2017/18 Сталь Км 16 2 - - 18 2018/19 Заря 21 3 4 - 28 2019/20 Заря 29 1 5 - 35 2020/21 Андерлехт - - - 6 6 2022/23 Шахтер 25 - 7 1 33 2023/24 Полесье 12 1 - 1 14 2024/25 Полесье 26 3 2 2 33 2025/26 Полесье 22 1 4 4 31 Итого 152 12 22 14 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.