Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 11:38 | Обновлено 06 апреля 2026, 11:44
Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере

На высшем уровне 29-летний защитник житомирян дебютировал 8 апреля 2015 года

ФК Полесье

Поединок с «Вересом» (1:1) стал 200-м в украинской карьере 29-летнего защитника житомирян Богдана Михайличенко. 152 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 22 – в еврокубках, 14 – за национальную сборную и 12 – в Кубке Украины. На клубном уровне Богдан 71 матч провел за «Полесье», 63 – за «Зарю», 32 – за «Шахтер», 18 – за каменскую «Сталь» и 2 - за «Динамо».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 200» Михайличенко понадобилось 10 лет 362 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 8 апреля 2015 года в домашнем поединке динамовцев с «Зарей» в 1/4 финала Кубка Украины (2:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в украинской карьере Богдана Михайличенко

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2014/15

Динамо

1

1

-

-

2

2017/18

Сталь Км

16

2

-

-

18

2018/19

Заря

21

3

4

-

28

2019/20

Заря

29

1

5

-

35

2020/21

Андерлехт

-

-

-

6

6

2022/23

Шахтер

25

-

7

1

33

2023/24

Полесье

12

1

-

1

14

2024/25

Полесье

26

3

2

2

33

2025/26

Полесье

22

1

4

4

31

Итого

152

12

22

14

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

Сергей Цыба
