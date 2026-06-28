«Автобус африканцев не спасет». Безус дал прогноз на матч ЮАР – Канада

Сегодня, 28 июня в 22:00 по киевскому времени стартует первый матч 1/16 финала чемпионата мира. В Лос-Анджелесе встретятся ЮАР и Канада. Своим прогнозом на это противостояние эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– ЮАР для меня оказался самым неожиданным участником плей-офф, – сказал Безус. – К примеру, в стартовом матче с Мексикой они были настолько беспомощными, что удивительно, как проиграли всего – 0:2. Мне тогда показалось, что это самая слабая по игре команда на чемпионате мира. Впрочем, игра с Чехией (1:1) многое перевернула, и это стал ключевой поединок для южноафриканцев, он дал веру для команды.

Канадцы тоже начали неуверенно, но благодаря крупной победе над Катаром, хозяева соревнований сделали себе задел. Ключевой для Канады стала травма их опорного полузащитника, что и сказалось на проигранной игре со Швейцарией.

Что касается предстоящего матча, то думаю, канадцы будут больше владеть мячом, прессинговать и делать много фланговых передач, в чем они преуспели в групповом раунде. И защите африканцев нужно будет постараться, чтобы сдержать Джонатана Дэвида и Тейджона Бьюкенена. Возможно, мы уже увидим на поле Альфонсо Дэвиса и левый фланг канадцев заработает еще мощнее.

Уверен, что автобус, который поставит ЮАР у своих ворот, их не спасет. Возможно, в одном из контрвыпадов им удастся поразить цель, но не более того. Ставлю, в принципе, на уверенную победу Канады – 3:1.