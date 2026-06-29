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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 11:27 |
665
0

Стало известно, когда французский форвард Мунгенге присоединится к Динамо

Талантливый нападающий прибудет в расположение киевского клуба в среду, 1 июля

29 июня 2026, 11:27 |
665
0
Стало известно, когда французский форвард Мунгенге присоединится к Динамо
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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В воскресенье, 28 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встретились киевское «Динамо» и польская «Вечиста». Украинский клуб одолел соперника со счетом 4:2.

Во время контрольного поединка комментатор сообщил детали трансфера форварда Пьера Мунгенге, который покинул французский ПСЖ ради перехода к «бело-синим».

Сообщается, что талантливый 18-летний нападающий присоединится к команде Игоря Костюка 1 июля, когда официально получит статус свободного агента.

Контракт игрока с парижским клубом истекает 30 июня, после чего Мунгенге сможет прибыть в лагерь «Динамо» и начать подготовку к старту в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).

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Динамо Киев Вечиста Краков ПСЖ Пьер Мунгенге Игорь Костюк трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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