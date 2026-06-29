Стало известно, когда французский форвард Мунгенге присоединится к Динамо

В воскресенье, 28 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встретились киевское «Динамо» и польская «Вечиста». Украинский клуб одолел соперника со счетом 4:2.

Во время контрольного поединка комментатор сообщил детали трансфера форварда Пьера Мунгенге, который покинул французский ПСЖ ради перехода к «бело-синим».

Сообщается, что талантливый 18-летний нападающий присоединится к команде Игоря Костюка 1 июля, когда официально получит статус свободного агента.

Контракт игрока с парижским клубом истекает 30 июня, после чего Мунгенге сможет прибыть в лагерь «Динамо» и начать подготовку к старту в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Мунгенге провел 35 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Француз дебютировал за первую команду 2 мая в игре против «Лорьяна» (2:2).