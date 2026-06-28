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Испания
28 июня 2026, 16:59 | Обновлено 28 июня 2026, 17:00
878
0

Отец Нико Паса объяснил, почему сын отказался возвращаться в Реал

Воспитанник «Бланкос» считает «Комо» лучшим вариантом для своей карьеры

28 июня 2026, 16:59 | Обновлено 28 июня 2026, 17:00
878
0
Отец Нико Паса объяснил, почему сын отказался возвращаться в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас
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Пабло Пас, отец 21-летнего атакующего полузащитника «Комо» Нико Паса, объяснил, почему его сын решил остаться в Италии, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала».

«Комо» – лучший вариант для него. Никко очень хотел играть в Лиге чемпионов с «Комо». Мы очень довольны этим выбором. У «Реала» есть опция обратного выкупа Никко со следующего года», – отметил отец игрока.

Пас является воспитанником «Реала». Недавно мадридский клуб пытался воспользоваться эксклюзивной опцией обратного выкупа аргентинца у «Комо» за 9 млн евро, но итальянский клуб договорился оставить футболиста, заплатив 60 млн евро.

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Нико Пас Реал Мадрид Комо чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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