Реал определился с ценой на Камавингу

Мадридский «Реал» определился с судьбой полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги.

Источники сообщают, что «королевский» клуб летом планирует продать футболиста как минимум за 60 миллионов евро. В настоящее время услугами игрока заинтересованы клубы из Англии, Италии и Франции. Наиболее активными потенциальными покупателями являются «Интер» и «ПСЖ». Сам Камавинга хотел бы остаться в Мадриде. Он надеется найти общий язык с новым тренером «бланкос» Жозе Моуриньо.

Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «сливочных», отличившись двумя голами и одной голевой передачей.