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Испания
28 июня 2026, 16:50 |
681
0

Реал определился с ценой на Камавингу

Мадридцы хотят не менее 60 млн евро

28 июня 2026, 16:50 |
681
0
Реал определился с ценой на Камавингу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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Мадридский «Реал» определился с судьбой полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги.

Источники сообщают, что «королевский» клуб летом планирует продать футболиста как минимум за 60 миллионов евро. В настоящее время услугами игрока заинтересованы клубы из Англии, Италии и Франции. Наиболее активными потенциальными покупателями являются «Интер» и «ПСЖ». Сам Камавинга хотел бы остаться в Мадриде. Он надеется найти общий язык с новым тренером «бланкос» Жозе Моуриньо.

Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» в 2021 году. В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «сливочных», отличившись двумя голами и одной голевой передачей.

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: AS
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