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  4. Атлетико близок к подписанию вингера ПСЖ
Испания
28 июня 2026, 15:30 |
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Атлетико близок к подписанию вингера ПСЖ

Ли Кан Ин согласился играть в Мадриде

28 июня 2026, 15:30 |
590
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Атлетико близок к подписанию вингера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин
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Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с 25-летним вингером ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ином.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже дал согласие на этот переход и согласовал с «матрасниками» условия личного контракта. ПСЖ также не возражает против ухода корейца, которого в составе парижан должен заменить Магнес Аклиуш из «Монако».

Ли Кан Ин перешёл в ПСЖ летом 2023 года из «Майорки» за 22 млн евро. В прошлом сезоне вингер отличился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 39 матчах за парижан.

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Ли Кан Ин ПСЖ Атлетико Мадрид Лига 1 (Франция) Ла Лига чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу трансферы Фабрицио Романо
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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