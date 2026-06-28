Атлетико близок к подписанию вингера ПСЖ
Ли Кан Ин согласился играть в Мадриде
Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с 25-летним вингером ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ином.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже дал согласие на этот переход и согласовал с «матрасниками» условия личного контракта. ПСЖ также не возражает против ухода корейца, которого в составе парижан должен заменить Магнес Аклиуш из «Монако».
Ли Кан Ин перешёл в ПСЖ летом 2023 года из «Майорки» за 22 млн евро. В прошлом сезоне вингер отличился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 39 матчах за парижан.
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