Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ

«Бенфика» договорилась о переходе 31-летнего словацкого защитника Милана Шкриньяра из «Фенербахче».

Источники сообщают, что бывший игрок «Интера» и ПСЖ станет футболистом «орлов» в течение ближайших 48 часов. Отмечается, что «Бенфика» хочет подписать Шкриньяра на бесплатной основе, хотя словак перешёл в турецкий клуб год назад за 6 млн евро и у него остаётся три года по контракту с «Фенербахче». Его рассматривают как потенциальную замену Николасу Отаменди.

В прошлом сезоне Милан принял участие в 40 матчах в составе «канареек», отличившись двумя голами и одной голевой передачей.