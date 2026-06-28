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  4. Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ
Португалия
28 июня 2026, 12:09 |
616
0

Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ

Шкриньяр согласился переехать из Стамбула в Лиссабон

28 июня 2026, 12:09 |
616
0
Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр
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«Бенфика» договорилась о переходе 31-летнего словацкого защитника Милана Шкриньяра из «Фенербахче».

Источники сообщают, что бывший игрок «Интера» и ПСЖ станет футболистом «орлов» в течение ближайших 48 часов. Отмечается, что «Бенфика» хочет подписать Шкриньяра на бесплатной основе, хотя словак перешёл в турецкий клуб год назад за 6 млн евро и у него остаётся три года по контракту с «Фенербахче». Его рассматривают как потенциальную замену Николасу Отаменди.

В прошлом сезоне Милан принял участие в 40 матчах в составе «канареек», отличившись двумя голами и одной голевой передачей.

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Милан Шкриньяр Николас Отаменди ПСЖ
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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