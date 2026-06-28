Замена Отаменди. Бенфика договорилась с бывшей звездой Интера и ПСЖ
Шкриньяр согласился переехать из Стамбула в Лиссабон
«Бенфика» договорилась о переходе 31-летнего словацкого защитника Милана Шкриньяра из «Фенербахче».
Источники сообщают, что бывший игрок «Интера» и ПСЖ станет футболистом «орлов» в течение ближайших 48 часов. Отмечается, что «Бенфика» хочет подписать Шкриньяра на бесплатной основе, хотя словак перешёл в турецкий клуб год назад за 6 млн евро и у него остаётся три года по контракту с «Фенербахче». Его рассматривают как потенциальную замену Николасу Отаменди.
В прошлом сезоне Милан принял участие в 40 матчах в составе «канареек», отличившись двумя голами и одной голевой передачей.
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