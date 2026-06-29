Виталий ПОНОМАРЕВ: «Этот вопрос просто эмоциональный, без анализа»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев сравнил академию черкасского клуба с академией львовского «Руха»:

«Когда болельщики увидят в нашем составе воспитанников академии ЛНЗ, а не только из «Руха»? Это вопрос чисто эмоциональный, без анализа, потому что академия «Руха» работает уже 7–8 лет и выпустила не одно поколение футболистов. Те футболисты, которые пришли в академию «Руха» — я до этого также работал со многими из них в академии «Карпат», поэтому мы не берем игроков только из «Руха».

Что касается воспитанников академии ЛНЗ. Академия работает 3–4 года — это очень короткий отрезок времени, и за это время очень сложно воспитать футболиста. Безусловно, мы все в клубе работаем над тем, чтобы команда U-19 и академия развивались максимально качественно; мы будем укреплять селекционную службу и учебно-тренировочный процесс в этих направлениях. И, безусловно, будем стараться, чтобы наши футболисты, выпускники академии, играли в основной команде.

Но если команда занимает 2-е место — в неё сложно попасть. Поверьте мне, в 17–18 лет не так легко соответствовать требованиям этой команды. Поэтому мы будем работать над этим. У нас на сборах сегодня есть выпускники академии — они должны быть подготовлены, это не должно быть искусственным, и мы будем делать для этого всё возможное. Поэтому я бы не стал проводить такие сравнения. Академия «Руха» и академия ЛНЗ — это разные вещи, там были разные задачи при переходе во взрослый футбол».