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  4. Форвард объяснил решение сменить Баварию на Фулхэм
Англия
28 июня 2026, 14:58 |
583
0

Форвард объяснил решение сменить Баварию на Фулхэм

Джона Куси-Асаре прокомментировал свой трансфер

28 июня 2026, 14:58 |
583
0
Форвард объяснил решение сменить Баварию на Фулхэм
ФК Фулхэм. Джона Куси-Асаре
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Шведский нападающий Джона Куси-Асаре прокомментировал свой переход из мюнхенской «Баварии» в лондонский «Фулхэм»:

«Я очень рад, что стал полноправным игроком «Фулхэма». С самой первой недели здесь у меня сложились прекрасные впечатления — я почувствовал себя частью семьи «Фулхэма». В раздевалке царила очень приятная атмосфера, как в команде, так и среди персонала, поэтому я очень рад остаться здесь».

В сезоне 2025/26 Джона Куси-Асаре на правах аренды провел 10 матчей за основную команду «Фулхэма», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Фулхэм
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