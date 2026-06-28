Чемпионат мира28 июня 2026, 11:06 |
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Африканские сборные 20 раз в истории мундиалей выходили в плей-офф
Вспомним все сборные из Африки, которым в разное время подчинялось это достижение
28 июня 2026, 11:06 |
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Африканские сборные 20 раз выходили из группы в стадию плей-офф на чемпионатах мира.
На ЧМ-2026 подобным достижением отличились сборные Марокко, Сенегала, Ганы, Алжира, ЮАР, Кот-д'Ивуара, Кабо-Верде, Египта и ДР Конго.
Рекордсменами Африки по количеству выходов из группы сборные Нигерии, Марокко, Сенегала и Ганы (по 3 раза).
Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира
- 3 – Нигерия
- 3 – Марокко
- 3 – Сенегал
- 3 – Гана
- 2 – Алжир
- 1 – Камерун
- 1 – ЮАР
- 1 – Кот-д'Ивуар
- 1 – Кабо-Верде
- 1 – Египет
- 1 – ДР Конго
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