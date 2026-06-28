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Чемпионат мира
28 июня 2026, 11:06 |
98
0

Африканские сборные 20 раз в истории мундиалей выходили в плей-офф

Вспомним все сборные из Африки, которым в разное время подчинялось это достижение

28 июня 2026, 11:06 |
98
0
Африканские сборные 20 раз в истории мундиалей выходили в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Африканские сборные 20 раз выходили из группы в стадию плей-офф на чемпионатах мира.

На ЧМ-2026 подобным достижением отличились сборные Марокко, Сенегала, Ганы, Алжира, ЮАР, Кот-д'Ивуара, Кабо-Верде, Египта и ДР Конго.

Рекордсменами Африки по количеству выходов из группы сборные Нигерии, Марокко, Сенегала и Ганы (по 3 раза).

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира

  • 3 – Нигерия
  • 3 – Марокко
  • 3 – Сенегал
  • 3 – Гана
  • 2 – Алжир
  • 1 – Камерун
  • 1 – ЮАР
  • 1 – Кот-д'Ивуар
  • 1 – Кабо-Верде
  • 1 – Египет
  • 1 – ДР Конго
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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