Африканские сборные 20 раз в истории мундиалей выходили в плей-офф

Африканские сборные 20 раз выходили из группы в стадию плей-офф на чемпионатах мира.

На ЧМ-2026 подобным достижением отличились сборные Марокко, Сенегала, Ганы, Алжира, ЮАР, Кот-д'Ивуара, Кабо-Верде, Египта и ДР Конго.

Рекордсменами Африки по количеству выходов из группы сборные Нигерии, Марокко, Сенегала и Ганы (по 3 раза).

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира