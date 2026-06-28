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Чемпионат мира
28 июня 2026, 08:05 | Обновлено 28 июня 2026, 08:07
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0

ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча Алжир – Австрия

Рияд Марез повел команду за собой.

28 июня 2026, 08:05 | Обновлено 28 июня 2026, 08:07
180
0
ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча Алжир – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез
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Лидер сборной Алжира Рияд Марез получил награду лучшего игрока матча против Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.

35-летний вингер вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «Лисам пустыни» сыграть вничью со счетом 3:3.

Марез сравнял счет в игре на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время вывел команду вперед, однако удержать победу Алжир не сумел.

Благодаря этой ничьей «Лисы пустыни» с четырьмя очками в активе заняли третье место в группе J и вышли в 1/16 финала, где их ждет противостояние со Швейцарией.

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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