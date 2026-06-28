ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча Алжир – Австрия
Рияд Марез повел команду за собой.
Лидер сборной Алжира Рияд Марез получил награду лучшего игрока матча против Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026.
35-летний вингер вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч, помог «Лисам пустыни» сыграть вничью со счетом 3:3.
Марез сравнял счет в игре на 60-й минуте, а в компенсированное ко второму тайму время вывел команду вперед, однако удержать победу Алжир не сумел.
Благодаря этой ничьей «Лисы пустыни» с четырьмя очками в активе заняли третье место в группе J и вышли в 1/16 финала, где их ждет противостояние со Швейцарией.
Your Superior Player of the Match is Riyad Mahrez. ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/5oDTZLxES0
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